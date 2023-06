Festa scudetto: domani la premiazione del Napoli al Maradona

Domani, nello stadio "Maradona", la Lega di serie A e Tim consegneranno la Coppa di Campione d'Italia al Napoli.

La premiazione avrà luogo in campo al termine della gara dei padroni di casa con la Sampdoria. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, consegneranno una medaglia d'oro a tutti i calciatori e all'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare poi il trofeo.

Gli appassionati che inquadreranno il QR code durante la diretta Dazn potranno, in modo virtuale, entrare direttamente in campo e vivere un'esperienza immersiva a 360° grazie alle speciali Tim Cam 5G presenti a bordo campo e alle connessioni 5G di Tim. Da casa direttamente dal proprio smartphone, infatti, si potrà scegliere in autonomia l'angolazione delle speciali cam ad altissima definizione.