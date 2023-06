Calcio: Sottil, con la Juve sarà una gara tattica

(ANSA) - UDINE, 03 GIU - "La Juventus ha una rosa di grandissimo livello e, senza la penalizzazione, sarebbe molto più in alto in classifica. Dimostra sempre solidità in difesa, chiude bene le linee di passaggio ed è pronta a colpire in contropiede. Mi aspetto una partita tattica, bisogna fare attenzione alle loro individualità. E cercare di limitare i loro punti di forza, con il pressing e la voglia di rubare la palla.

Conterà molto la giocata individuale e l'attenzione difensiva".

E' quanto si attende, dall'ultima gara di campionato, Andrea Sottil, intervistato da Udinese Tv.

"E' stata la mia prima stagione in Serie A, un percorso straordinario con questi ragazzi che mi hanno dato tanto e che ringrazio dal primo all'ultimo - ha proseguito - Una stagione con all'interno periodi diversi: una partenza straordinaria, tante vittorie e tanti punti conquistati, giocando con un bel calcio, valorizzando tanti ragazzi e togliendoci delle belle soddisfazioni. Nella seconda parte il rendimento è sceso ma ci sono state delle attenuanti: abbiamo perso giocatori importanti che per noi fanno la differenza, nell'economia dell'intensità degli allenamenti, delle alternative e della gestione della rosa". Il tecnico ha definito "ottimo" il campionato, "ora abbiamo l'ultima partita: saremo contati ma sono sicuro che ce la metteremo tutta cercando di fare una grande prestazione, perché ce lo meritiamo, se lo merita la società e se lo meritano i tifosi." Tuttavia, l'undici "è molto forzato e condizionato, non ho potuto fare molte scelte a livello strategico - ha concluso Sottil - Domani si aggiungono altre assenze importanti ma affronto sempre le cose a testa alta e con grande determinazione. Conosco la società, se ci sarà da far entrare qualche giovane, come ho già fatto, appoggerà la mia scelta, per dare qualche valutazione anche per il futuro e dare la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare che sono giocatori da Udinese." (ANSA).