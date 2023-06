Calcio: la Spagna convoca e "scippa" Le Normand alla Francia

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il ct della Spagna Luis De La Fuente in vista della Nations League ha convocato il difensore centrale francese Robin Le Normand, naturalizzato spagnolo lo scorso 24 maggio. Per il calciatore della Real Sociedad, nato 27 anni fa a Pabu in Bretagna, si potrebbe prospettare l'esordio con le Furie Rosse proprio contro l'Italia, il prossimo 15 giugno a Enschede in Olanda.

"Le Normand è un grande giocatore che ha fatto carriera negli ultimi anni nella Real Sociedad. Ha statistiche oggettivamente eccezionali, un futuro fantastico in una posizione in cui, in Spagna, credo ci sia bisogno di calciatori di questo livello. E se la Francia non l'ha chiamato, è perché non l'ha visto molto, ha taciuto - ha detto De La Fuente - Io guardo tutti i campionati, guardo molto il calcio francese, il calcio italiano, guardo tutti i campionati e a noi non mancano i buoni giocatori.

In questo caso, sono felice che abbiamo avuto la possibilità di avere Robin, perché penso che diventerà un calciatore fantastico. È un calciatore fantastico, con un percorso molto promettente". (ANSA).