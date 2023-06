Calcio: Juric 'domani vedo Cairo, al Toro sto bene'

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Domani parlo con Cairo: ho l'animo per restare, ma dobbiamo vedere tante situazioni": il tecnico del Torino, Ivan Juric, lascia aperto tutte le ipotesi per il futuro.

"Sono felice qui, io e il mio staff abbiamo tanta libertà e la situazione è un po' migliore rispetto all'anno scorso - spiega l'allenatore - ma voglio capire quali sono le idee del presidente: l'estate passata è stata pesante e non devono ripetersi certe situazioni". Il rammarico per aver fallito l'obiettivo ottavo posto è enorme: "I miei ragazzi sono stati stupendi, a fine partita l'ho detto a tutti quanti - conclude Juric - e ho ringraziato soprattutto chi ha giocato poco ma si è sempre allenato al massimo". (ANSA).