Atalanta: Gasperini, c'è tempo per parlare col club

(ANSA) - ZINGONIA, 03 GIU - "Concentriamoci sul Monza, da lunedì in avanti ci si potrà incontrare per parlare di calcio".

Alla vigilia dell'ultima di campionato, Gian Piero Gasperini rinvia la questione della permanenza sulla panchina dell'Atalanta: "Il rapporto con la società è ottimale, ma ci saranno modo e tempo per incontrarci. In ogni caso ho un contratto, come ce l'avevo l'estate scorsa: intanto domenica è decisiva per la qualificazione all'Europa League".

Sull'avversario di turno, solo elogi: "Con gente come Galliani e Braida dietro e il lavoro straordinario di Palladino, il cui impatto dalla Primavera alla prima squadra ne fa un predestinato, il Monza dalla prossima estate secondo me lotterà in una fascia più alta della classifica - precisa il tecnico dei bergamaschi -. Palladino lo conosco dai tempi della serie C, poi è stato con me alla Primavera della Juventus e al Genoa. Ha ribaltato la qualità di gioco, ha avuto un impatto immediato"- Infine, sulle prospettive per l'immediato futuro: "Non so se sia stata una grande stagione, ho letto cose abbastanza negative al riguardi. A me interessa dare soddisfazione alla gente e domani mi aspetto un grande tifo dopo i 20 minuti di sciopero - chiude Gasperini -. Forse essere tornati in Europa aiuterà in termini di ricerca dei giocatori sul mercato, ma anche questa è una questione prematura. L'Europa dà blasone". (ANSA).