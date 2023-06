Zanetti, contro la Lazio schiero la formazione migliore

(ANSA) - EMPOLI, 02 GIU - L'Empoli chiude il campionato con la sfida casalinga contro la Lazio e allo stadio 'Castellani' la squadra di Paolo Zanetti si presenterà per provare a salutare il proprio pubblico con un altro risultato positivo. L'allenatore presenta così la sfida: "In campo andrà la squadra che sta meglio. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo fino alla fine. La Lazio è forte, si vede la mano del tecnico sia in fase di possesso che di non possesso. Personalmente ne prendo spunto, la stima per Sarri è alta". "Ci misureremo contro la seconda in classifica - sottolinea Zanetti -, hanno fatto un campionato straordinario. Vogliamo fare il nostro tipo di gioco, cercando di rodare ancora di più il nostro stile. Domani avremo l'occasione per testarlo contro una squadra che ha vinto e messo in difficoltà chiunque".

E' anche tempo di bilanci per Zanetti, a partire dall'individuare il momento più critico della stagione. "Va detto che siamo sempre stati oltre la zona -retrocessione, ma c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto una crisi di risultati e abbiamo dovuto scavare dentro noi stessi per cercare le motivazioni - ricorda -. Metterei la firma per ripetere una stagione del genere per il futuro. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi, c'è dietro tutto un gruppo di persone che sono servite per il nostro scopo".

Riguardo al proprio futuro, e alle voci che lo vorrebbero sulla panchina del Torino in caso di addio di Juric, Zanetti spiega che "il discorso è abbastanza semplice, la mia posizione è chiara. Io ho due anni di contratto, quello che conta è la programmazione. C'è anche la questione del direttore, ma non è giusto che ne parli io. Sono legatissimo ad Accardi (che potrebbe adnare alla Lazio ndr)i, ha creduto in me ed entrambi siamo stati una cosa sola. Ci sono delle cose che vanno chiarite e programmate e da lì si faranno le valutazioni". "Questo si fa in tutte le società - aggiunge -, abbiamo aspettato semplicemente per parlarne a bocce ferme. La mia priorità è l'Empoli. Io il contratto lo voglio rispettare, ho sempre messo davanti la società per cui lavoro". "Già lunedì - conclude Zanetti - penso che ci incontreremo". (ANSA).