Serie A, Sassuolo-Fiorentina 0-1 DIRETTA e FOTO

Sassuolo - Fiorentina 0-1 DIRETTA per il match che apre l'ultima giornata di campionato

Al 47' Cabral porta in vantaggio la Fiorentina

Prima il Sassuolo, poi il West Ham. La Fiorentina si appresta a disputare le ultime importantissime gare della sua lunga ed arrembante stagione: la più importante, la finale di Conference League a Praga il 7 giugno contro la formazione inglese già in ritiro in Portogallo "dove si sta preparando in santa pace, al contrario di noi" ha commentato Vincenzo Italiano che stasera sarà atteso dall'ultima di campionato, per giunta importante in ottica ottavo posto.

"Ci sono in palio punti pesanti, ai ragazzi ho chiesto di onorare questa sfida", ha proseguito ma il pensiero è inevitabilmente per l'appuntamento di mercoledì prossimo che convoglierà a Praga circa ottomila tifosi (anche se solo cinquemila potranno accedere nel piccolo impianto dell'Eden Arena), mentre chi resterà a Firenze potrà andare a seguire la finale sui maxischermi dello stadio Franchi aperto per l'occasione. "Ci arriviamo dopo un'annata esaltante, consapevoli della nostra forza e vogliosi di regalare una gioia alla nostra gente - ha affermato il tecnico viola -. Non ho riti scaramantici. Dico solo che spero di non rivedere i miei ragazzi piangere come a Roma". Il riferimento è alla sconfitta subita nella finale di Coppa Italia contro l'Inter per 2-1, anche per questo nel clan viola c'è voglia di riscattare quella delusione. "Comunque andrà a finire, il nostro cammino sarà stato positivo. Ci siamo meritati di arrivare a queste due finali, non capita a tutte. Quando sono arrivato a Firenze mi chiesero di non soffrire più dopo alcune stagioni deludenti, credo che siamo andati oltre le aspettative. Anche se ovviamente non vogliamo né dobbiamo fermarci. Mai porsi limiti, chi fa questo mestiere deve sempre cercare di arrivare alla perfezione".

Gli errori di percorso non sono mancati, l'obiettivo di Italiano e della sua squadra è limitarli e soprattutto cercare di chiudere al meglio le 60 partite disputate (record per il club) in questa stagione. Proprio per questo, Italiano ha voluto tagliare corto davanti alle voci che lo accostano al Napoli per il dopo-Spalletti: "Non le ascolto, non mi interessano. Sono solo concentrato su queste ultime due partite e penso unicamente al bene della Viola". Una Fiorentina che, ha dichiarato il capitano Cristiano Biraghi, farà di tutto per riportare a Firenze un trofeo che manca da 22 anni: "Con Italiano sono stati due anni molto positivi, ora proviamo a chiudere il cerchio prendendoci la coppa. Prima però pensiamo al Sassuolo, fare bene ci darebbe un'ulteriore spinta verso mercoledì" Cabral ai microfoni Sky ha rassicurato sulle sue condizioni: "Ho avuto problemi ad una caviglia ma adesso sto bene e spero di aiutare la squadra".