Pellegrini ai tifosi, la Roma è una famiglia e resterà unita

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Siete stati unici, ci tenevo a ringraziarvi, perchè è dall'inizio della stagione, dalla presentazione con lo Shaktar, fino alla finale di mercoledì, ci avete dimostrato tutto il vostro amore e tutto quello che avete fatto per noi ci rimarrà per sempre sulla pelle e nel cuore.

Volevamo regalarvi un'altra gioia immensa, un altro trofeo".

Così il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in un video messaggio per i tifosi della Roma dopo la sconfitta a Budapest.

"Sono qui per ricordare a tutti che l'As Roma è una grande famiglia e rimarrà sempre unita" ha aggiunto. "Le battaglie future le giocheremo sempre insieme. Non ho mai nascosto quelle che erano le nostre ambizioni, ho sempre cercato di infondere certezza ai miei compagni e sarà quello che continuerò a fare.

Domenica - ha concluso - ci aspetta una partita importante e vogliamo restituirvi l'abbraccio che voi ci avete dato durante tutta la stagione". (ANSA).