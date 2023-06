Calcio: Serie A, Kvaratskhelia miglior giocatore del campionato

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Il premio MVP della Serie A 2022/2023 come Miglior Giocatore in assoluto del campionato è stato assegnato dalla lega calcio al n.77 del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Sampdoria sul campo dello stadio 'Diego Armando Maradona'.

In un comunicato, la lega di Serie A fa sapere che "la classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di 'Stats Perform', realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A, ad esclusione della 38/a giornata". (ANSA).