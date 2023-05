Europa League:Lamela,mi dispiace per la Roma ma il calcio è così

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Gara molto difficile, contro la mia ex squadra. Voglio molto bene a loro, e alla Roma, ma il calcio è così. Il mio primo titolo, ho aspettato molto e sono tanto emozionato". Così Erik Lamela, ai microfoni di Dazn dopo la conclusione di Siviglia-Roma.

"Forse non è stata la nostra miglior partita, ma penso che abbiamo meritato per lo sforzo fatto quest'anno - aggiunge l'argentino -. La squadra non si è mai fermata". (ANSA).