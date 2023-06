Europa League: i media spagnoli contro Mourinho

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - I media spagnoli celebrano la vittoria dell'Europa League da parte del Siviglia in finale contro la Roma ma prendono di mira soprattutto Jose Mourinho.

"Marca" apre l'edizione del quotidiano cartaceo con una foto dei giocatori del club andaluso e la scritta "Ave, SiVIIlla": un gioco di parole per sottolineare la settima vittoria del trofeo continentale da parte dei sivigliani. Ma l'edizione online riserva l'apertura e ben quattro articoli su cinque al tecnico portoghese per le proteste nei confronti dell'arbitro. Il sito web rilancia "La lezione di Mendilibar a Mourinho" ed un video delle proteste dell'allenatore della Roma. Mourinho è anche l'oggetto dei "meme" dei tifosi andalusi rilanciati con una photo gallery dal quotidiano sportivo.

Stessa scelta per il "Mundo Deportivo": "Mou litiga nel parcheggio" dello stadio è l'apertura dell'edizione online. Più composto "As" che celebra la "settima del Siviglia" ma dedica comunque due articoli alle proteste di Mourinho. (ANSA).