Denuncia antisemitismo a Marciniak, l'Uefa valuta le accuse

L'Uefa è a conoscenza delle accuse riguardanti l'arbitro Szymon Marciniak, che avrebbe partecipato ad un evento organizzato da un esponente dell'estrema destra polacca dalle posizioni omofobe e antisemite, e si è attivata per ottenere chiarimenti. Già domani, dopo aver valutato la situazione e le prove, è atteso un annuncio in merito e si potrebbe anche arrivare alla decisione di sostituire il polacco, designato per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. L'Uefa e la comunità calcistica, si sottolinea a Nyon, aborriscono le posizioni promosse dal gruppo in questione e prendono molto sul serio queste accuse.

Marciniak, che solo pochi mesi fa aveva diretto la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia, è stato 'denunciato' dall'associazione 'Never Again' - che si definisce un'organizzazione indipendente della società civile fondata a Varsavia nel 1996 attiva contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia -, per aver partecipato lunedì scorso come testimonial ad una manifestazione-evento a Katowice del partito Confederacia, il cui leader Slawomir Mentzensi porterebbe avanti tesi 'contro ebrei, gay, aborto, tasse e Unione europea'.