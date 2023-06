Commisso, dedicato ad Astori uno stadio del Viola Park

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - La Fiorentina intitolerà a Davide Astori uno dei due impianti all'interno del futuro Viola Park, l'avveniristico centro sportivo che sta sorgendo a Bagno a Ripoli, nella zona sud di Firenze. Il presidente Rocco Commisso lo ha annunciato ieri sera nel corso della cena di gala che si è tenuta nel refettorio di Santa Maria Novella il cui ricavato è stato devoluto alla ricerca sulla cardiopatia aritmogena, la patologia di cui soffriva il capitano viola scomparso prematuramente il 4 marzo 2018.

Questo evento ha chiuso la prima iniziativa organizzata dall'Associazione Davide Astori, alla quale hanno partecipato, oltre alla famiglia, fra gli altri il tecnico del Milan Stefano Pioli, gli ex dirigenti viola Gino Salica e Mario Cognigni, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi insieme ad alcuni compagni di squadra. Lo stesso Commisso ha ribadito poi anche oggi, a margine del Media Day dell'Uefa all'interno del Franchi, la volontà sua e del club di continuare a onorare la memoria di Astori.

''Non sapevo della decisione del presidente di intitolare uno dei due impianti del Viola Park - ha commentato capitan Biraghi -, ma ero sicuro che avrebbe fatto qualcosa perché è una persona di cuore''.

La Fiorentina si sta preparando per l'ultimo impegno di campionato, domani sera a Reggio Emilia con il Sassuolo, poi si concentrerà sulla finale di Conference League contro il West Ham in programma il 7 giugno a Praga. ''Faremo di tutto domani per raccogliere punti in ottica ottavo posto - ha rimarcato il capitano viola - e anche perché una buona prestazione e un buon risultato possono trasmetterci fiducia per la grande sfida di mercoledì. Veniamo da due anni importati e positivi con Italiano, adesso è giusto provare a portare a casa un trofeo dopo averci provato senza riuscirci nella finale di Coppa Italia''. (ANSA).