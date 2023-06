Champions: Inter; Bastoni, City fa paura ma abbiamo fiducia

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "Fiducia verso la finale di Champions League? Stiamo bene, è un momento in cui abbiamo fiducia. Era fondamentale vincere l'Euroderby, ci ha ricaricato le batterie al 100% Era importante vincere perché vincere dà forza, energia, carica, voglia di giocare subito. Andiamo con grande fiducia a Istanbul". Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, intervistato da Dazn nel format "1vs1". "Chi temo di più? Chi peschi peschi da quella squadra, penso facciano tutti paura. Il City è fortissimo, sono un grande estimatore di Guardiola anche per come gioca, come fa giocare i difensori, guardo molto spesso il City. Hanno davvero pochi punti deboli e fanno paura davanti, stanno bene insieme. Dobbiamo essere molto bravi a fermarli - ha proseguito -. Inzaghi specialista delle coppe? Ti trasmette tranquillità prima delle finali, la serenità necessaria per affrontare questo genere di partite. Nei momenti difficili l'importante è avere un gruppo solido nelle difficoltà, ci siamo seduti, abbiamo parlato e abbiamo cercato di capire quali fossero i problemi. Ci siamo concentrati sul 'prima difendiamo e poi prendiamo palla e attacchiamo', penso sia una questione di equilibrio". (ANSA).