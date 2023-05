5-2 alla Roma dopo i rigori, Siviglia vince l'Europa League

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Siviglia ha vinto la settima Europa League della sua storia. Per il terzo anno consecutivo la finale è finita ai rigori, e a Budapest la squadra spagnola ne ha segnati 4 contro uno solo della Roma. La partita, dopo ben 146' minuti di gioco fra tempi regolamentari, supplementari e recupero, era finita 1-1, con reti di Dybala al 35' pt e autorete di Mancini al 10' st. Poi l'epilogo dal dischetto, amaro per i giallorossi, con gli errori di Mancini e Ibanez. Il penalty decisivo è stato trasformato da Montiel, lo stesso giocatore che aveva fatto altrettanto nella finale dei Mondiali in Qatar, regalando il titolo all'Argentina. (ANSA).