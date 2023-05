Malagò, le italiane se la giocano al 50% nella finali di coppe

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Ci sono tre squadre italiane in finale che secondo me se la giocano tutte al 50% con le rivali.

Sarebbe il più grande spot e ne abbiamo molto bisogno. Abbiamo vinto tantissimo in tante discipline anche inaspettate, sarebbe bello che il calcio lo facesse. Sarebbe una spinta mediatica di promozione del mondo dello sport italiano". Così il presidente del Coni, Giovanni Malago, a margine della celebrazione delle medaglie azzurre di ginnastica a Roma. (ANSA).