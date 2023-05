Europa League: Siviglia-Roma. 'Tutti a Budapest', è festa romanista

È iniziato intorno alle 8 il "ponte aereo" che trasferirà, solo oggi, dall'aeroporto di Fiumicino, oltre 4000 tifosi giallorossi, dei circa ventimila attesi complessivamente, a Budapest per assistere, questa sera, alla finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia. Lo scalo romano, in queste ore, si sta progressivamente colorando di giallorosso, con i tifosi, emozionati, sorridenti, che indossano magliette e sciarpe: sino a metà pomeriggio sono 23 i voli diretti nella Capitale ungherese in partenza dallo scalo romano. L'ultimo in decollo è previsto alle 16.25. In programma anche un charter con a bordo vip, ex calciatori, dirigenti ed ospiti invitati dalla società giallorossa. "L'emozione è tanta, stanotte non abbiamo proprio dormito - racconta un tifoso - ma la nostra speranza è tanta e crediamo in Mourinho". Ed un altro: "Non ci sarà un solo protagonista in campo questa sera. Lo saranno e dovranno esserlo tutti: la squadra, Mou, noi tifosi. In questa ore è un misto di paura, emozione, allegria. Lo scorso anno non ero alla finale di Conference ma mi sono detto, la sfida di Budapest non me la posso proprio perdere dal vivo". Ci sono comitive, coppie, famiglie con bambini, giovanissimi nell' universo giallorosso in partenza. "Per la Roma questo ed altro - infine un gruppo di giovani sostenitori - arriveremo in Ungheria facendo scalo a Malta e l'emozione è tanta; speriamo di portare a casa il Trofeo".



Centinaia di post con foto e video dell'invasione giallorossa a Budapest. Sui social è già iniziata la finale di Europa League che vede affrontarsi questa sera nella capitale ungherese la Roma e il Siviglia. I più gettonati sono i video con l'hashtag #RoadToBudapest dei tifosi che hanno rilanciato le immagini della partenza: gruppi di amici in automobile partiti da Roma per vedere la partita. Non mancano le immagini di chi ha già raggiunto Budapest: cori in strada, davanti ai pub, in discoteca, addirittura nelle tipiche terme della città e in un ristorante apparentemente molto elegante dove gli avventori giallorossi cantano accompagnati da violino e pianoforte. C'è poi chi è partito all'ultimo e, come la cantante Noemi, si è fatto riprendere sulla scaletta dell'aereo o chi ha postato dall'interno dello stesso. Il filmato più popolare riprende quello che sembra essere un pilota d'aereo che indossa la maglia della Roma mentre i supporter giallorossi gli intonano il coro "abbiamo solo un capitano". Per quanto riguarda la partita, sui social soprattutto all'estero la sfida è tra Josè Mourinho e il Siviglia: il tecnico portoghese è l'assoluto protagonista nella partita con gli spagnoli ripreso nella stragrande maggioranza delle immagini. Il tema sono le cinque finali di coppa vinte dall'allenatore contro le sei conquistate dagli spagnoli. Numerosi poi i video dei tifosi sivigliani giunti a Budapest per sostenere la loro squadra in quello che sembra un vero clima di festa da entrambe le parti.