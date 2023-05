Europa League: sale febbre tifosi, si riempie fan zone Budapest

(ANSA) - BUDAPEST, 31 MAG - Comincia a scaldarsi l'atmosfera a Budapest dove in una bellissima giornata di sole sale la febbre dei 20.000 tifosi giallorossi attesi per la finale di Europa League tra la Roma di Mourinho e gli spagnoli del Siviglia alla Puskas Arena (ore 21). Diversi i voli già partiti dalla Capitale, nel pomeriggio è atteso un incremento del traffico aereo con i charter che porteranno i tifosi giallorossi a Budapest, tra questi uno con lo staff tecnico, uno con le giovanili della Roma e uno di vip romanisti e amici di Giovanni Malagò, organizzato a titolo personale dallo stesso presidente del Coni.

Intanto numerosi i supporter giallorossi che hanno raggiunto la Fan Zone dedicata a loro al City Park (nella zona di Varosliget a pochi passi da Piazza degli Eroi, nel cuore di Budapest) ed aperto le coreografie. Qui è possibile dedicarsi ad attività ricreative, come il biliardino e il Foot Tennis. Tre ore prima del match, partirà da qui il corteo che si concluderà alla Puskas Arena, mentre sono attese delle suggestive coreografia da entrambe le tifoserie. (ANSA).