Europa League, in Spagna è "Siviglia-mania"

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - In Spagna è scoppiata la "Siviglia-mania" in vista della partita di questa sera, quando in campo a Budapest scenderanno la squadra andalusa e la Roma di José Mourinho per contendersi la vittoria dell'Europa League.

Il quotidiano sportivo Marca apre il giornale con una foto a tutta pagina e la scritta: "Nessuno la ama più di noi". E dedica uno speciale all'analisi della partita, sottolineando il ricco "palmares" del club spagnolo già vincitore sei volte del trofeo continentale. Osservato speciale è, invece, Mourinho a cui sono dedicati vari articoli.

"Il paradiso si trova a Budapest": è il titolo di AS che rimarca come "Il Siviglia cerchi la sua settima Europa League contro la Roma".

"Uno in più e sono sette", titola invece senza fare caso alla scaramanzia l'"Estadio deportivo". (ANSA).