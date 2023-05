Salernitana: Dia operato, intervento riuscito

(ANSA) - SALERNO, 30 MAG - E' 'perfettamente riuscito' l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Boulaye Dia, attaccante della Salernitana tra le rivelazioni di questo campionato di serie A. Il senegalese questa mattina, nella clinica 'Jean Mermoz' di Lione, si è sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro.

L'operazione, come comunicato dalla Salernitana "è perfettamente riuscita". Ad eseguirla è stato il dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del medico sociale della Salernitana, Italo Leo.

"L'atleta effettuerà alcuni giorni di riposo prima di iniziare il protocollo riabilitativo che durerà circa quattro settimane", si legge in una nota diffusa dal club campano. Dia nelle prossime settimane sarà riscattato dalla Salernitana che verserà nelle casse del Villareal i 12 milioni di euro pattuiti in estate. (ANSA).