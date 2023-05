Calcio: lascia l'ad dell'Ajax van der Sar, 'stagione difficile'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Edwin van der Sar lascerà la carica di amministratore delegato dell'Ajax, dopo oltre un decennio, ha annunciato con una nota lo stesso ex portiere dell'Olanda e della Juventus. "Dopo quasi 11 anni nel consiglio, ho chiuso - ha dichiarato Van der Sar, 52 anni -. Abbiamo vissuto cose meravigliose insieme, ma è stato anche un periodo incredibilmente difficile".

Le dimissioni arrivano dopo la peggiore stagione degli ultimi 14 anni per il più glorioso club olandese, arrivato terzo in Eredivisie, dietro Feyenoord e PSV Eindhoven, e quindi fuori dalla Champions League. Secondo i media, i tifosi ritengono Van der Sar responsabile del calo di successi del club, in seguito alla partenza del direttore sportivo Marc Overmars e dell'allenatore Erik ten Hag.

L'ex nazionale si è dimesso dopo aver ammesso di aver inviato messaggi inappropriati allo staff femminile dell'Ajax, mentre Ten Hag si è trasferito al Manchester United. Il contratto di Van der Sar scadeva nel 2025 ma l'ad ha spiegato che aveva bisogno di "prendere una certa distanza, riposarsi un po' e fare altre cose". (ANSA).