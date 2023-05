Calcio: Galliani, spero lunedì Palladino firmi col Monza

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Se mi aspettavo il Monza al primo anno così in alto? È una grande grande emozione, era qualcosa di impossibile da pensare, andare in Serie A e non solo rimanere ma battere squadre incredibili come Inter e Juventus è qualcosa al di là di ogni più rosea aspettativa. Non si può fare a meno di Berlusconi e Galliani ma anche di Palladino? Assolutamente, finiamo il campionato e poi confido che lunedì si possa firmare con Palladino". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, intervenuto a margine della presentazione del suo libro "Le Memorie di Adriano G." scritto insieme a Luigi Garlando ed edito da Piemme. "Sono state settimane vissute bene tranne gli ultimi 15' contro il Lecce ma io non l'ho visto, come sempre ero al Duomo di Monza. È stato un maggio molto bello, sono contento anche che il Milan sia ritornato in Champions League". (ANSA).