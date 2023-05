Serie A: Verona Empoli 1-1

Verona Empoli 1-1 CRONACA



A 90 secondi dalla fine il Verona butta via l'occasione di allungare sullo Spezia. Cala il gelo tra i giocatori gialloblù al termine della partita tra chi esce in lacrime e chi disperato rimane a terra con le mani sul volto. Dopo tante occasioni create nel primo tempo, con protagonista Ngonge con 5 azioni pericolose, Gaich entra dalla panchina e dopo neanche due minuti trova il guizzo vincente per mandarla in rete. Sul finale perde fiducia il Verona che si chiude tutto nella propria area e dopo diversi tiri prontamente respinti da Montipò, cede al 96' consentendo agli avversari il gol del pareggio: su un tiro di Stojanović la deviazione decisiva è di Magnani.



FISCHIO FINALE! Hellas Verona-Empoli 1-1. Decidono le reti di Gaich e l'autogol di Magnani.

90+6' GOL! Hellas Verona-EMPOLI 1-1. Cala il gelo al Bentegodi, tiro di Petar Stojanović in diagonale sul secondo palo, palla deviata da Magnani che cambia la traiettoria impedendo a Montipò di intervenire.

61' GOL! HELLAS VERONA-Empoli 1-0! Respinta di Vicario su un tiro di Ngonge, Gaich tocca il suo primo pallone e di piatto con il destro le mette in rete. Gol importantissimo per i padroni di casa. Esplode il Bentegodi.

