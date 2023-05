Il Lecce batte 1-0 il Monza, con un rigore al 97', e conquista la matematica certezza della salvezza in serie A. L'ultimo posto tra retrocessione e salvezza, nella prossima e ultima giornata, se lo giocheranno dunque Spezia e Verona. Nell'altro match in programma alle 15, Bologna-Napoli 2-2 con doppietta di Osimhen che così si porta a 25 gol in questa stagione



Bologna-Napoli 2-2 LA CRONACA

Monza-Lecce 0-1 LA CRONACA





CALENDARIO



CLASSIFICA