Pioli, Leao può essere tra i migliori al mondo

(ANSA) - CARNAGO, 27 MAG - La prospettiva di Rafael Leao è quella di "diventare uno dei migliori al mondo". Lo assicura Stefano Pioli, che spiega anche il perché: "Per diventare uno dei migliori, devi avere un'ossessione ogni giorno: quella di fare qualcosa di più, quella di migliorarsi per diventarlo, uno dei migliori. E ora Rafa questo obiettivo ce l'ha. Deve solo continuare così".

Pioli spiega che quel che in Leao è cambiato è stato "soprattutto nell'atteggiamento e nell'approccio. Per questo credo che non potrà che continuare la sua crescita. È comunque ancora un ragazzo giocane, non completamente formato da un punto di vista calcistico. Ma ha tutto per diventare uno dei migliori". (ANSA).