Monza: Palladino, alleno la calligrafia per firmare il rinnovo

(ANSA) - MONZA, 27 MAG - Adriano Galliani ieri ha dato appuntamento a Raffaele Palladino: l'incontro per il rinnovo del contratto sarà il 5 giugno. Il tecnico del Monza spiega che "sto allenando la mia calligrafia per arrivare a firmare".

"Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo del genere e va dato merito alla società di avere allestito una squadra così, giovane e italiana - afferma - Lavorare con persone della stessa nazionalità è un grande punto di forza, c'è senso di appartenenza". Palladino spiega che "è stato un percorso molto bello anche a livello personale, confrontarsi con allenatori di serie A è fantastico. Ho ancora tanto da migliorare e per migliorare si deve sbagliare. La perfezione non esiste: ma sono un ambizioso, voglio sempre il massimo e mi piace curare ogni minimo dettaglio". (ANSA).