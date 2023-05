Calcio: Gasperini, "Stagione da voto alto per l'Atalanta"

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "Personalmente sono molto soddisfatto, ma posso capire che molti non la vedano così. È stata una stagione con una valutazione dell'Atalanta molto molto alta, ci sono state polemiche a ogni pareggio o sconfitta, persino a vittorie meno larghe del passato. Invece è stato un campionato difficilissimo per tutti, a parte il Napoli. Noi siamo stati sempre, dalla prima giornata a oggi, nella zona alta della classifica e questo non è così dovuto secondo me". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il ko contro l'Inter.

"Miracoli non ne faccio. Io col club ho un rapporto straordinario, non solo per i risultati ottenuti, ma per una riconoscenza e un rispetto reciproci. Non ci sarà mai un conflitto. Poi c'è il calcio e ci possono essere visioni diverse, che io rispetto sempre. Però è chiaro che, quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande: quest'anno è così, può darsi che sia arrivato il momento. Però è una cosa che valuteremo insieme, con il solito affetto", conclude.