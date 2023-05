Calcio: Atalanta; Boga non ce la fa, convocato Falleni

(ANSA) - BERGAMO, 27 MAG - Jeremie Boga non ha superato il provino della rifinitura mattutina a Zingonia e non fa parte della lista dei 20 convocati dell'Atalanta partita alla volta della trasferta milanese con l'Inter.

L'ala ivoriana non ha recuperato pienamente dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata il 7 maggio scorso in uno scontro di gioco con lo juventino Rabiot. Al suo posto, per la prima volta da aggregato alla prima squadra, l'attaccante del 2003 Alessandro Falleni, insieme ai compagni Matteo Colombo (centrocampista) e Lorenzo Bernasconi. (ANSA).