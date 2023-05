Auckland City vince Champions Oceania per l'11/a volta

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'Auckland City è campione d'Oceania per l'11/a volta. Ha infatti vinto la Champions di quel continente battendo per 4-2 i figiani del Suva per 4-2 dopo i tempi supplementari nella finale giocata oggi a Port Vila (Vanuatu).

Con il successo di oggi, l'Auckland City si è qualificato per il Mondiale per club che si disputerà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre. La squadra neozelandesi è la seconda, dopo i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, a qualificarsi per il torneo iridato. (ANSA).