Allegri, settimana difficile ma c'è speranza Europa

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "E' stata una settimana difficile, non bella vedendo i risultati: tra la delusione e l'amarezza di Siviglia c'è stata poi la sconfitta ad Empoli, dobbiamo rialzarci": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Milan.

"La matematica - aggiunge - non ci lascia fuori da tutto, c'è ancora qualche speranza di entrare in Europa e dobbiamo consolidare la classifica: sul campo abbiamo 69 punti, Empoli ha complicato il percorso ed è stata una stagione di alti e bassi, ma domani deve essere una bella serata perché è l'ultima allo Stadium". (ANSA).