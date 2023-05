Toro: Juric, 'abbiamo tanto da giocarci in 180 minuti'

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - "Abbiamo tanto da giocarci negli ultimi 180 minuti: stiamo vivendo una striscia di risultati positivi e stiamo giocando bene, vogliamo continuare così": il tecnico del Torino, Ivan Juric, carica la squadra in vista della trasferta di La Spezia.

Nell'ultimo turno ha subito l'allungo del Monza in classifica all'ottavo posto: "Pesano quei due rigori netti negati nello scontro diretto - il rammarico dell'allenatore - ed è l'unico rimpianto che ho". La squadra sta bene, anche se c'è chi ha qualche acciacco: "Sanabria e Miranchuk vanno gestiti, ormai si allenano poco con noi e lavorano in funzione della domenica - spiega Juric - e speriamo che possano giocare il più a lungo possibile". (ANSA).