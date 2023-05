Serie A: s'infiamma la lotta per un posto in Champions League

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Con lo scudetto nelle mani del Napoli già da diverse settimane e dopo il trionfo dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, torna il campionato che manda in scena la penultima giornata. Resta più che mai viva la lotta per i posti in Champions e quella per non retrocedere.

Il big match si gioca domenica all'Allianz Stadium. La Juve, a cui è stata inflitta una penalizzazione di dieci punti, ne cerca tre per restare in zona in Europa; dall'altra parte, invece, un Milan che ha tre punti di margine sull'Atalanta e che vorrebbe blindare un posto in Champions. Le quote Snai sono a favore di Allegri con il segno «1» a 2,35, seguito dal «2» a 3,05 e dal pareggio a 3,35. Parlando dei possibili marcatori, guida Dusan Vlahovic a 3,25, seguito da Milik e Giroud a 3,50. L'altro big match è la sfida l'Inter e l'Atalanta di Gasperini che cerca punti per rilanciarsi nell'Europa che conta. Inzaghi scatta a 1,85; il colpo dell'ex interista Gasperini sale a 4,00, con il pareggio a 3,80. Il Napoli va a Bologna da favorito («2» a 2,20), la Lazio all'Olimpico festeggerà l'aritmetica qualificazione alla Champions League contro la Cremonese già retrocessa: quote rasoterra per Sarri («1» a 1,22, la più bassa del weekend). Aspettando la finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia, la Roma fa visita a un'altra squadra finalista in Europa, la Fiorentina, che in attesa di giocarsi la Conference a Praga contro il West Ham vuole mettersi alle spalle la sconfitta in finale di Coppa Italia. Italiano a 2,20 parte in vantaggio su Mourinho a 3,40, con il pari subito dietro a 3,35. Con la retrocessione di Sampdoria e Cremonese, sono rimaste altre tre a dover evitare il baratro. Domenica alle 12.30 il Verona, terzultimo, attende un Empoli già salvo. Hellas favorito, con l'«1» a 1,67. In casa, sabato alle 15, anche lo Spezia, che se la vedrà contro il Torino. Semplici a 2,35 avanti su Juric a 3,10. Infine il Lecce, a +3 sul terzultimo posto e giocherà a Monza. Le quote sono dalla parte di Palladino, in vantaggio a 2,45, ma Baroni a 3,00 ci crede. (ANSA).