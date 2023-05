Niente Tottenham, Slot rinnova col Feyenoord fino al 2026

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Ieri aveva detto "ho sentito molte voci sull'interesse di altri club per me. Anche se sono grato, il mio desiderio è di rimanere al Feyenoord e continuare a lavorare su ciò che abbiamo creato l'anno scorso", commentando le voci insistenti da Londra di un suo imminente arrivo sulla panchina del Tottenham.

Oggi Arne Slot, tecnico della squadra neocampione d'Olanda, ha messo in pratica le sue frasi firmando un prolungamento di contratto fino al 30 giugno del 2026. Ne ha dato l'annuncio il Feyenoord sui propri canali social. (ANSA).