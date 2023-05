Monza, il 5 giugno incontro per il rinnovo di Palladino

(ANSA) - MONZA, 26 MAG - Il Monza e Raffaele Palladino si danno appuntamento al 5 giugno, giorno successivo alla fine del campionato, per rinnovare il contratto di collaborazione. Club e allenatore, legati da un accordo sino al 30 giugno, rinnoveranno l'accordo almeno per due stagioni. Il vicepresidente vicario e amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani, ha commentato a La Gazzetta dello Sport: "Non esistono problemi sulla strada del rinnovo che entrambe le parti vogliono.

Restiamo concentrati sull'obiettivo primario in questo momento, l'ottavo posto". (ANSA).