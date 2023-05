Caso Vinicius: accolto reclamo Valencia, ridotta chiusura curva

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La commissione di appello della federcalcio spagnola ha accolto il ricorso del Valencia relativo alla sanzione inflitta dopo quanto successo domenica scorsa nella partita con il Real Madrid, e il caso degli insulti razzisti a Vinicius. Così la chiusura per 5 giornate delle Curva Kempes, settore dal quale sarebbero partiti gli insulti per il brasiliano, è stata ridotta a tre turni, ed è anche stata abbassata da 45mila a 27mila euro la multa data per lo stesso episodio.

Ma il Valencia non è ancora soddisfatto e ora andrà al Tad, il tribunale dello sport spagnolo, chiedendo la sospensione cautelare della pena in attesa di una possibile nuova decisione: il club sostiene che "i fatti sono stati manipolati e in realtà sono inesistenti" e chiede quindi il proscioglimento. Ora sarebbe interessante sapere che ne pensa Vinicius, che domani non giocherà contro il Siviglia ufficialmente per problemi a un ginocchio, di questa tesi del Valencia. (ANSA).