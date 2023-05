Calcio: Lapadula eletto miglior giocatore della Serie B

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - È l'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula è stato nominato miglior calciatore della Serie B.

Il capocannoniere del torneo con 21 reti è stato scelto dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato: verrà premiato prima di Cagliari-Venezia di sabato 27 maggio all'Unipol Domus.

"Ringrazio la Lega B e Bkt per questo premio che mi ripaga del lavoro fatto con i miei compagni in questa stagione, ed è con loro, il mister, lo staff, tutto il club e i tifosi del Cagliari che voglio condividerlo. Insieme vogliamo guardare ai prossimi, immediati impegni che abbiamo all'orizzonte", ha dichiarato il bomber italo-peruviano.

"Ogni riconoscimento individuale - ha continuato - è frutto di un lavoro di squadra, ed è questa la strada che dobbiamo perseguire quotidianamente. Di una cosa sono certo: il lavoro paga sempre. Dedico questo traguardo alla mia famiglia, sempre presente nel sostenermi e tifare per me".

Le motivazioni del premio: "Vero e proprio trascinatore del Cagliari, Gianluca Lapadula ha messo in mostra tutte le sue qualità, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra. I numeri non mentono: grazie alle 21 reti messe a segno in regular season, condite da 4 assist e 32 occasioni create, l'attaccante si è aggiudicato così anche il prestigioso Premio Pablito, riconoscimento intitolato alla memoria di Paolo Rossi e assegnato al capocannoniere del campionato". (ANSA).