Roma:Mourinho,mio futuro è secondario quando si gioca una finale

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Tutto è secondario quando si gioca una finale". Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se la vittoria della finale dell'Europa League potesse avere un peso sul suo futuro a Roma.

"Non c'è motivo per ottimismo, non c'è motivo per il pessimismo.

Vogliamo solo giocare la finale - aggiunge - Il mio unico focus è la finale e un pochino la partita di sabato".

Chi prova a stuzzicarlo dicendogli che se vincerà l'Europa League con la Roma ciò potrà essere considerata la sua più grande impresa risponde: "Non mi piace parlare prima, mi piace giocare tanto. Peccato non poter fare una finale ogni settimana.

Non sto pensando a me stesso in questo momento, ma ai giocatori e ai tifosi".

E se sul rapporto con gli arbitri dice "preferisco non rispondere" a chi gli chiede come sia cambiato in venti anni di carriera e successi replica: "Sono diventato un allenatore e una persona migliore, ma il dna è lo stesso. Ho solo il piacere di giocare questa finale, ricordando il percorso fatto". (ANSA).