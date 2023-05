Roma: Zalewski, finale? Mourinho sa come prepararci

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Io e la squadra ci sentiamo molto bene, abbiamo la testa giusta per affrontare queste partite, abbiamo uno staff e un allenatore che hanno già vissuto momenti come questi, e sanno come prepararci e farci arrivare a questo determinato tipo di partite". Così l'esterno della Roma, Nicola Zalewski, nel corso del media day della Roma a Trigoria. "Per arrivare in Champions serviva un miracolo diceva Mourinho? Il mister è così, la mette sempre un po' sull'ironia, penso che fosse un modo per far capire che abbiamo una rosa che ha avuto molti infortuni e per noi è molto complicato gestire partite ogni tre giorni. Siamo arrivati comunque a questo punto della stagione con una rosa al completo, sono rientrati tutti, non abbiamo problemi ad affrontare le prossime partite", ha proseguito. Conclude parlando della scorsa stagione che lo ha visto già giocare una finale con la Roma: " Sicuramente quest'anno ci arrivo più esperto, maturo, pronto. E' una finale europea e lo stesso tipo di pressione che sentivo l'anno scorso lo sentirò in finale mercoledì. Sappiamo che è una partita che può entrare nella storia e daremo sicuramente tutto". (ANSA).