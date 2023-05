Roma: Abraham 'due finali in due anni, è straordinario'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Per la finale sono fiducioso, abbiamo voglia di giocarla e per fare bene dobbiamo affrontiamola tutti insieme. Ma già giocare due finali in due anni è un risultato straordinario, ne sono orgoglioso. L'Europa League è una competizione importante, una partita secca in cui dobbiamo lasciare tutto". Così Tammy Abraham ha parlato nel media day della Uefa a Trigoria in vista della finale di Budapest. A chi gli chiede se è spaventato di rimanere fuori dalla Champions senza una vittoria in Europa League risponde: "Personalmente non ho mai avuto paura. Ho già giocato diverse finali e dobbiamo essere positivi e dare del nostro massimo, ripensando al viaggio fatto per raggiungere il nostro obiettivo". Poi una battuta sul suo futuro che "non dipenderà dall'Europa League", mentre guardando alla stagione in corso aggiunge: "Da attaccante l'obiettivo è segnare, ma alla fine conta sollevare i trofei". Infine su cosa è cambiato rispetto allo scorso anno conclude: "Forse lo stile di gioco e alcuni giocatori, ciò che non è cambiato è che difendiamo come una squadra in modo compatto. Per un attaccante forse non è il massimo perché preferirebbe segnare il gol, ma sono pronto a sacrificarmi per la squadra". (ANSA).