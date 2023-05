Premier: Manchester Utd-Chelsea 4-1, 17mo ko dei Blues

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Diciassettesima sconfitta in Premier League per il Chelsea: i Blues sono stati battuti 4-1 all'Old Trafford dal Manchester United. I Red Devils blindano con 72 punti il terzo posto in classifica che vale la qualificazione in Champions League. Per il Manchester United reti di Casemiro, Martial, Bruno Fernandes e Rashford. Gol della bandiera realizzato dal portoghese Felix per il Chelsea. (ANSA).