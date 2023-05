E. League:Mendilibar,non sto a pensare se Dybala giocherà o meno

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Dybala potrebbe non giocare la finale? Io lo conosco poco, però comunque sia avremo undici uomini contro e io non voglio scervellarmi a pensare chi giocherà contro di noi e chi no: chiunque ci sia, il nostro modo di giocare non cambierà". Così l'allenatore del Siviglia, il basco José Luis Mendilibar, risponde a una domanda sulla probabile assenza, almeno dall'inizio, di Paulo Dybala nelle file della Roma che giocherà la finale di Europa League a Budapest.

"Al massimo - dice ancora Mendilibar - cambieranno le cose che diremo ai nostri gicoatori sullo stile individuale di ogni avversario. Ma in questo senso sono tranquillo, a prescindere se Dybala giochi o meno".

Ma che tipo di squadra è la Roma? "Molto italiana, un po' come la Juve, ma ancora più tipicamente italiana", la risposta del tecnico del Siviglia. (ANSA).