Dopo il campionato l'Aek Atene vince anche la Coppa di Grecia

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - A porte chiuse a causa del rischio di scontri tra tifosi, l'Aek Atene ha vinto la Coppa di Grecia vincendo la finale contro il Paok (2-0) allo stadio Panthessaliko di Volos. Si tratta della 16esima coppa nazionale per l'Aek Atene, che ha ottenuto la terza doppietta Coppa-Campionato nella sua storia.

Ridotto in dieci al 6' dopo l'espulsione di Rota, l'AEK apre le marcature al 26' con il difensore franco-camerunese Harold Moukoudi. Il gol nel finale di Paolo Fernandes (90'+2) ha chiuso definitivamente il match.

Dopo i violenti scontri tra i supporter dei due club nel 2017, temendo nuovi eccessi, la Federcalcio ellenica ha cercato a lungo uno stadio in grado di ospitare la finale con misure di sicurezza ottimali. Ma di fronte alle difficoltà organizzative e ai rifiuti di molte città, in Grecia e all'estero, la federcalcio ellenica ha deciso di tenere la partita a porte chiuse nello stadio Panthessaliko di Volos.

