Calcio: Iniesta lascerà il Vissel Kobe, ma non si ritira

(ANSA) - TOKYO, 25 MAG - Il giocatore spagnolo Andres Iniesta lascerà il Vissel Kobe a metà stagione, ma a 39 anni posticipa ancora la decisione sul suo futuro. L'ex campione del mondo nel 2010 con la nazionale spagnola ha un contratto fino al termine dell'anno con la squadra giapponese, attualmente ai vertici della classifica, ma ha deciso di interrompere consensualmente il contratto dopo aver giocato appena 38 minuti nell'attuale stagione - inizialmente a causa di un infortunio, e a fronte di un rendimento della squadra che è andato via via migliorando, fino a raggiungere i vertici della classifica. Iniesta era arrivato a Kobe nel 2018 dopo nove anni trascorsi al Barcellona, con la quale aveva vinto quattro Champions League e nove volte il campionato spagnolo. Con il Vissel aveva firmato un contratto triennale valutato 30 milioni di dollari, esteso poi di un anno nel maggio 2021. A Kobe ha vinto l'Emperor Cup nel 2019 e raggiunto le semifinali della Asian Champions League l'anno dopo. Sul fronte interno, tuttavia, la squadra controllata dal miliardario Hiroshi Mikitani - padrone del sito del commercio online Rakuten, ha deluso le aspettative, riuscendo a stento a salvarsi dalla retrocessione nella passata stagione.

Visibilmente emozionato durante la conferenza, Iniesta ha ammesso di aver cambiato idea sul suo ipotetico ritiro dal calcio giocato - che inizialmente sarebbe dovuto avvenire in Giappone, e di voler considerare altre opzioni una volta terminata l'esperienza a Kobe. L'ultima sua partita con il Vissel sarà quella giocata in casa contro il Consadole Sapporo il primo luglio. (ANSA).