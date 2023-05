Coppa Italia: Martinez, 'emozionante alzare un altro trofeo'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Sono sinceramente emozionato, contentissimo. Da quando abbiamo vinto lo Scudetto sono un paio di anni che portiamo a casa trofei per questo grande club.

Dobbiamo continuare così". Lo ha detto Lautaro Martinenz, attaccante autore delle due reti che hanno dato la vittoria all'Inter, a Mediaset dopo aver vinto la Coppa Italia in finale contro la Fiorentina. Poi quando gli chiedono della sua stagione continua: "Si volevo alzare un'altra coppa. In questo sport si tratta di questo, di vincere. Abbiamo iniziato male la partita, ma poi l'abbiamo approcciata come dovevamo fare all'inizio".

Infine sulla finale di Champions da giocare a Istanbul, ha concluso: "Voglio continuare così, dando il mio contributo e continuare a vincere". (ANSA).