Coppa Italia: Italiano, Fiorentina alla pari con l'Inter

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Abbiamo messo in difficoltà l'Inter con un gran secondo tempo, giocando alla pari con squadra strepitosa. Dispiace e c'è rammarico, ma ora abbiamo altre due partite di campionato e una finale. Se col West Ham mettiamo lo spirito visto oggi, possiamo metterli in difficoltà". Parola di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter.

"Siamo partiti molto bene, credo che anche dopo il primo gol abbiamo creato bel po' di presupposti per raddoppiare - continua Italiano - Poi su una ripartenza a nostro favore abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Giocavamo contro una finalista di Champions, con in attacco un campione del mondo". Italiano conclude così: "Siamo abituati ad archiviare subito una sconfitta. Quando si lotta, si suda, e si gioca col cuore, non si perde mai". (ANSA).