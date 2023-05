Coppa Italia: Fiorentina-Inter - DIRETTA

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter 1-2 LA DIRETTA



57' Grande intervento di Handanovic su colpo di testa ravvicinato di Cabral

55' Conclusione di Dimarco che finisce lontano dai pali

53' Viola in pressing guadagnano tre corner di fila

51' Castrovilli tiro insidioso finisce deviato in calcio d'angolo

Al via i secondi 45'

L'Inter va negli spogliatoi in vantaggio 2-1 dopo aver iniziato in salita la partita, poi grazie ad un super Lautaro ha ribaltato il risultato.

Finisce il primo tempo dopo un recupero di 2 minuti

37' Gran gol ancora di Lautaro che sfrutta al meglio un cross di Barella

35' Cross di Cabral nessun compagno riesce ad approfittarne

34' Calhanoglu tira dalla distanza ma il tiro finisce sul fondo

31' Terracciano riesce ad intercettare un passaggio insidioso di Dzeko

Traguardo importante per Lautaro Martinez: il gol dell'1-1, realizzato al 29' dall'attaccante dell'Inter nella finale di coppa Italia contro la Fiorentina, è il centesimo dell'argentino con la maglia nerazzurra. Lautaro è all'Inter dall'estate del 2018 ed al 37' ha segnato anche la rete numero 101.

29' Pareggio di Lautaro dopo un grande assist di Brozovic

24' Occasionissima per Dzeko che tira alto davanti alla porta, dopo un assist di Lautaro

23' Gonzalez tira alto

20' I Viola mettono sotto pressione la difesa dell'Inter

18' Occasione per Bonaventura, grosso rischio per i nerazzurri

13' L'Inter non riesce ad imporre il suo gioco, la Fiorentina riparte in contropiede

12' Amrabat tira male sul fondo

7' Inter colpita a freddo cerca di riordinare le idee: occasione per Dzeko respinge il portiere viola

3' In gol Gonzalez, su assist di Ikoné



Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All.: Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Irrati di Pistoia.





"Inzaghi resta al 100%? Non c'è motivo per non proseguire il rapporto. Che motivazioni darebbe la seconda vittoria in Coppa Italia? L'Inter ha l'obbligo di partecipare da protagonista ad ogni competizione. Questo obiettivo inorgoglisce tutti, dirigenza e staff. Ci teniamo, vogliamo alzare la Coppa contro un avversario di tutto rispetto che sta facendo molto bene". E' quanto detto dall'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, a Mediaset nel pre-partita della finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Fiorentina. "Inzaghi è più bravo quando le cose vanno bene o meno? Diciamo in entrambe le situazioni, in una stagione è impossibile pensare che tutto vada sempre nel modo migliore. Esistono delle difficoltà e sta all'allenatore, che deve essere leader nello spogliatoio, e alla società essere un tutt'uno per risolvere i momenti critici. I nostri sono sempre contraddittori costruttivi". Contro i viola "bisogna trovare determinazione e "non pensare all'impegno della Champions League", aggiunge Marotta. "Dobbiamo portare a casa questo primo traguardo, dopo cercheremo di chiudere bene il campionato e poi ci rimane il sogno diventato realtà". L'ad dopo si sofferma su Darmian e Handanovic: "Mattia è milanese e interista, nato e cresciuto a 10 km dalla Pinetina. Rappresenta quella figura di calciatore arrivato gratis che però risponde sempre presente. È un grande professionista e un bravissimo ragazzo, spero rimanga con noi finché la risposta agonistica c'è. Per quanto riguarda Samir, penso che partire titolare oggi sia il giusto coronamento di una stagione dove ha concesso di fare il titolare al suo collega con grande professionalità".