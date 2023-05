La Lega Serie B approva le linee guida 2024-29 sui diritti tv

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'assemblea della Lega Serie B, riunitasi a Milano con tutte le società presenti, ha approvato all'unanimità le linee guida 2024-29 per la commercializzazione dei diritti televisivi del campionato. Sempre sul fronte audiovisivi, informa la Lega, sono pervenute alcune manifestazioni di interesse relative al pacchetto 'Betting data 2024-2029', che hanno confermato la crescente attenzione anche a livello internazionale al campionato di serie B.

Il presidente, Mauro Balata, ha poi aggiornato l'assemblea sugli incontri avuti con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il quale ha espresso grande interesse verso i temi della trasparenza e dell'equità della competizione sportiva.

Inoltre, ha annunciato che la presentazione del calendario 2023/24 si svolgerà a Como.

E' stato approvato poi il primo progetto di un Fastasy Game ufficiale della Serie B in partnership con Fantaking Interactive, partner fra gli altri anche di Eurolega ed Eurocup di basket. Il progetto mira alla valorizzazione dell'engagement con gli appassionati, che dalla prossima stagione potranno anche iniziare la loro carriera da Fantallenatori con le squadre di Serie B. (ANSA).