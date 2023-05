Coppa Italia: Handanovic, siamo all'Inter per alzare trofei

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Questa partita l'aspetto come le altre, sappiamo che siamo all'Inter per alzare i trofei e negli ultimi anni siamo tornati dove dobbiamo essere". Lo ha detto Samir Handanovic, capitano dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia. "La stagione non posso ancora definirla, perché non è finita - ha spiegato - Queste due finali giudicheranno la stagione". Sui momenti difficili della stagione ha aggiunto: "Quando perdi cresci anche, le sconfitte ti riportano alla realtà. Ti tolgono la superficialità che non bisogna avere. Le vittorie hanno portato autostima". Conclude parlando dell'incontro con Mattarella: "E' stata un'esperienza diversa da quelle che abbiamo fatto. Mi ha fatto piacere, sono stato sorpreso quando mi ha dato la mano perché sapeva chi ero e mi ha detto che il presidente sloveno era stato qui tre giorni fa". (ANSA).