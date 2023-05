Coppa Italia: Fiorentina-Inter DIRETTA

In campo alle 21 allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter LA DIRETTA



Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. (1 Cerofolini, 51 Vannucchi, 23 Venuti, 28 Martinez Quarta, 98 Igor, 15 Terzic, 32 Duncan, 72 Barak, 38 Mandragora, 42 Bianco, 33 Sottil, 8 Saponara, 77 Brekalo, 99 Kouame, 7 Jovic). All.: Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (24 Onana, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 46 Zanotti, 90 Lukaku). All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Irrati di Pistoia.



La vigilia.

Dopo tanti anni di stagioni anonime o, ancora peggio, deludenti, la Fiorentina sta per vivere due settimane tra le più intense della sua storia: domani i viola affronteranno l'Inter all'Olimpico nella finale di Coppa Italia, mentre il 7 giugno incrocerenno il West Ham nell'ultimo atto della Conference League. Adesso la priorità è il trofeo nazionale, per il quale il tecnico Vincenzo Italiano chiede ai suoi ragazzi "gli occhi visti a Basilea" pochi giorni fa. "Simone Inzaghi sa come arrivare in finale e vincere, è uno specialista. L'Inter, poi, è piena di campioni e la montagna da scalare sarà alta", spiega il tecnico viola in conferenza stampa. Lui, vedendo la Coppa, prova "un grande orgoglio, così come lo sarà domani essere dentro il campo".



Dieci giorni che possono cambiare il volto di una stagione. Dieci giorni nei quali l'Inter si gioca due finali, quella di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina e quella del 10 giugno di Champions League contro il Manchester City. La prima nella Capitale, l'altra a Istanbul, che capitale di Roma lo è stata ai tempi di Costantinopoli. Ma dal Tevere al Bosforo, passa la storia della stagione, non quella di Simone Inzaghi che Marotta ha confermato alla guida del club nerazzurro a prescindere dai risultati. E a chi gli chiede se resterà al 100% Simone risponde: "Condivido questa percentuale. Ho un contratto e non mi sono mai sentito un precario. Poi sappiamo di essere giudicati per i risultati". E se i numeri contano qualcosa, allora, quelli dell'Inter da due mesi a questa parte sono decisamente buoni. Due finali conquistate, una delle quali di Champions, e un percorso in campionato che ha riportato al terzo posto in classifica i nerazzurri.