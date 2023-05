Calcio: Sun, il Manchester United punta su Kim Min-Jae

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - Pressing insistente del Manchester United per convincere il Napoli a cedere il difensore coreano Kim Min-Jae, inseguito anche dal Paris Saint-Germain. Secondo il tabloid Sun il futuro del centrale neo-campione d'Italia è lontano dal Vesuvio, con i Red Devils che stanno ostacolando il suo approdo a Parigi. Non solo lo United è pronto a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro, attiva dal primo luglio, ma anche a rilanciare l'offerta, per un giocatore che piace molto al tecnico olandese Erik ten Hag. (ANSA).